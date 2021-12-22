محافظ مطروح ووزير الري يفتتحان المرحلة الأولى لألسنة حماية الشواطئ

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المرحلة الاولى لالسنة حماية الشواطئ بكورنيش الابيض بعدد ٥ رؤوس حجرية لحماية الشاطئ بطول ١،٥كم ٤ منها على حرف T ورأس على حرف L بتكلفة ٥٤ مليون جنيه.

كما قام محافظ مطروح ووزير الموارد المائية والري بوضع حجر أساس المرحلة الثانية لحماية شاطئ الابيض بعدد ٢٠ لسان لمسافة ٤كم منها ١٣ راس حجرية على شكل حرف I و٧ ألسنة على شكل حرف T بتكلفة نحو ١٧٥ مليون جنيه.

ووجه وزير الموارد المائية والرى بدراسة كافة مقترحات ومطالب الأهالي بالمنطقة لتحقيق اقصى استفادة وحماية المساحة الزراعية والمبانى مع دراسة عمل فتحات تصريف للمياه بالسد وكذلك دعم الأهالي بطلمبات سحب اسوة بمنطقة سد ابو اسماعيل.

ووافق وزير الموارد المائية والرى على دعم محافظة مطروح بمبلغ ٣ مليون جنيه لإقامة ١٠٠ بئر نشو للأهالي سعة ٢٠٠ طن لكل بئر على ان يتم تحديد المواقع المقترحة لتجميع اكبر كميات للمياه لتحقيق الاستفادة للمواطنين والزراعات.

جاء ذلك بحضور جمال الشوري وعيسى ابو تمر، وفتحية السنوسي أعضاء مجلس النواب ورزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و المهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط والمهندس ايمن عرفة رئيس فرع حماية الشواطئ بمطروح والمهندس جمال دعبس مدير عام الموارد المائية والرى بمطروح والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعدد من أهالي مطروح.

كان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد المرافق، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة مطروح لافتتاح عدد من مشروعات الوزارة بالمحافظة.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقاعة الصغرى بالديوان العام للمحافظة، وذلك لعرض مشروعات حماية الشواطئ في مصر ومحافظة مطروح.

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