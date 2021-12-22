أشرف رشاد: رفع سعر توريد قصب السكر نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالمزارع

قال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المزارع المصري مركز اهتمام القيادة السياسية، ورفع سعر توريد قصب وبنجر السكر واحدة من خطوات الدولة للاهتمام بالمزارع، لافتًا إلى أهمية رفع كفاءة إنتاجية الفدان باعتبار ذلك البديل الأفضل، مع تحقيق الربحية.

وأضاف رشاد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التموين بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والسيد القصير وزير الزراعة، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تحريك الأسعار مرتبط بمستلزمات الإنتاج والتكلفة والإقبال عليها عالميا.

كان قد أعلن قبل قليل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيه للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي والدكتور السيد القصير وزير الزراعة وهشام الحصري رئيس لجنه الزراعة بمجلس النواب لتحديد مؤشرات أسعار السكر.

ولفت المصيلحي إلى وجود علاوة بنحو 75 جنيها على طن بنجر السكر خلال الموسم المقبل، وقابل للزيادة في حالة المناطق الصحراوية والمستصلحة، حيث يكون الحد الأدنى 75، كما تقوم الشركات الصناعية بالتفاوض في العقود مع الجهات الموردة للبنجر، لذلك نستهدف إتاحة السلع بسعر عادل أمام المستهلك.

وأكد أن لجنة الزراعة بمجلس النواب عملت على تنظيم الحوار البناء الذي يحقق كافة مصالح الجهات المشاركة، بما يمثل مكسب لكافة الأطراف المشاركة.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء من البرلمان والصناع سواء من صناعة قصب السكر أو بنجر السكر، وممثلين من وزارة التموين لتحديد أسعار التوريد.