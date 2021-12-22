محافظ البحيرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 .

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الإمتحانات حيث تبدأ الامتحانات كالتالي: الصف الرابع الابتدائى يوم السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير،الصفين الخامس والسادس الابتدائي، يوم السبت 22 يناير حتى الثلاثاء 25 يناير .

كما تبدأ امتحانات النقل للصف الأول الإعدادي العام، من يوم السبت 15 يناير وحتى الثلاثاء 25 يناير، والصف الثاني الإعدادي العام ، من يوم الأحد 16 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير .

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن امتحانات الصف الأول الإعدادي "المهني"، من يوم السبت 15 يناير وحتى الثلاثاء 25 يناير ،الصف الثانى الإعدادى المهنى ، من يوم الاحد 16 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير،والصف الأول الثانوي "فني"، السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير ،وامتحانات الصف الثاني الثانوي "فني"، من الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، امتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير، وامتحانات الصفوف الثانى والرابع الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

- امتحانات الصف الاول الثانوي العام ، من السبت 22 يناير وحتى الأربعاء 2 فبراير .

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، من الأحد 23 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، والإعدادية العامة، من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، والإعدادية "المهنية"، من الأحد 30 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير،ة الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 29 يناير وحتى الأربعاء 2 فبراير .

ووجه اللواء المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح .