الجمهوريون في الكونجرس يرفضون المثول أمام تحقيقات هجوم الكابيتول

قال سكوت بيري، العضو الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا وأول عضو حالي في الكونجرس يُطلب منه تقديم الوثائق والجلوس لإجراء مقابلة مع اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول إنه لن يمتثل لقرار اللجنة.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هذه الأخبار جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل استفزازي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في منتجعه مار ايه لاجو في 6 يناير، في الذكرى السنوية الأولى للهجوم المميت على الكونجرس.

وتابعت أن رفض بيري المثول للتحقيق قد يؤدي إلى معركة محفوفة بالمخاطر إذا قررت اللجنة استدعائه ، وقرر مثل حلفاء ترامب الآخرين.

وأرجع بيري السبب في عدم تعاونه مع لجنة التحقيق إلى أنها غير شرعية، ولم يتم تشكيلها حسب قواعد مجلس النواب الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من مزاعم بيري، فقد صدرت عدة أحكام قضائية متتالية افيد بات اللجنة قد تم تشكيلها بشكل صحيح ولديها صلاحيات التحقيق التي تستخدمها.

ورفضت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي ، محاولة من قبل زعيم الأقلية ، كيفين مكارثي ، لوضع الجمهوريين بمن فيهم جيم جوردان من أوهايو - حليف مقرب من ترامب وموضوع التحقيق بشأن هجوم الكابيتول وكان 2 فقط من الجمهوريين، وهما منتقدا ترامب ليز تشيني وآدم كينزينجر يؤيدون عما اللجنة هم الآن جزء منها.

وأشارت الصحيفة الى ان ترامب اعلن عن عقد مؤتمره الصحفي في بيان مليء بالذم حول التزوير الانتخابي المفترض ولجنة مجلس النواب.

وقال: "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في 6 يناير المقبل في مار ايه لاجو لمناقشة كل هذه النقاط والمزيد منها".

وتابع "حتى ذلك الحين ، تذكر أن التمرد وقع في 3 نوفمبر، وكان الاحتجاج غير المسلح تمامًا ضد الانتخابات المزورة التي تم تاكيدها في 6 يناير."