الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمهوريون في الكونجرس يرفضون المثول أمام تحقيقات هجوم الكابيتول

الهجوم على الكونجرس
الهجوم على الكونجرس

قال سكوت بيري، العضو الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا وأول عضو حالي في الكونجرس يُطلب منه تقديم الوثائق والجلوس لإجراء مقابلة مع اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول إنه لن يمتثل لقرار اللجنة.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هذه الأخبار جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل استفزازي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في منتجعه مار ايه لاجو في 6 يناير، في الذكرى السنوية الأولى للهجوم المميت على الكونجرس.

وتابعت أن رفض بيري المثول للتحقيق قد يؤدي إلى معركة محفوفة بالمخاطر إذا قررت اللجنة استدعائه ، وقرر مثل حلفاء ترامب الآخرين.

وأرجع بيري السبب في عدم تعاونه مع لجنة التحقيق إلى أنها غير شرعية، ولم يتم تشكيلها حسب قواعد مجلس النواب الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من مزاعم بيري، فقد صدرت عدة أحكام قضائية متتالية افيد بات اللجنة قد تم تشكيلها بشكل صحيح ولديها صلاحيات التحقيق التي تستخدمها.

ورفضت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي ، محاولة من قبل زعيم الأقلية ، كيفين مكارثي ، لوضع الجمهوريين بمن فيهم جيم جوردان من أوهايو - حليف مقرب من ترامب وموضوع التحقيق بشأن هجوم الكابيتول  وكان 2 فقط من الجمهوريين، وهما منتقدا ترامب ليز تشيني وآدم كينزينجر  يؤيدون عما اللجنة  هم الآن جزء منها.

وأشارت الصحيفة الى ان ترامب اعلن عن عقد مؤتمره الصحفي في بيان مليء بالذم حول التزوير الانتخابي المفترض ولجنة مجلس النواب.

وقال: "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في 6 يناير المقبل في مار ايه لاجو  لمناقشة كل هذه النقاط والمزيد منها".

وتابع "حتى ذلك الحين ، تذكر أن التمرد وقع في 3 نوفمبر، وكان الاحتجاج غير المسلح تمامًا ضد الانتخابات المزورة التي تم تاكيدها في 6 يناير."

الانتخابات هجوم أحكام قضائية الجمهوريين مجلس النواب دونالد ترامب الرئيس الامريكي الكونجرس نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي اعمال الشغب الكابيتول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسي يفتتح 4 مستشفيات بـ937 مليون جنيه في المنيا

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

وزير التموين: لن نقترب من بطاقات الدعم القديمة.. و«اللي هيتجوز مالهوش»

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما