أرسنال وأحمد عز.. الأكثر بحثا على محرك جوجل اليوم

تصدر أرسنال اهتمامات المصريين، اليوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاء «أرسنال» في صدارة بحث جوجل، بينما حل أحمد عز ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء Perfect Strangers كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

أرسنال

أحرز إيدي نكيتياه، ثلاثة أهداف في فوز أرسنال 5-1 على سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وأجرى مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، تغييرات في التشكيلة الأساسية، لكنه رغم ذلك خاض المباراة بفريق قوي ليضمن التقدم في المسابقة.

ووضع نكيتياه، النادي اللندني في المقدمة أمام سندرلاند بتسديدة من مدى قريب عقب ضربة رأس من روب هولدينغ إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية تصدى لها لي بيرج حارس سندرلاند.

أحمد عز

قررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر تأجيل نظر دعوى محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز، وذلك لجلسة 22 مارس المقبل، للتصريح. وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني؛ قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين.

استمرت النجمة دينا الشربيني في إبهار جمهورها ومتابعيها بفيديوهات علي تطبيق "تيك توك" والتي شاركت جمهورها بأكثر من فيديو منه عبرحسابها، وكان أخرها ما ظهرت به وهي تقلد دور الفنان أحمد عز في فيلمه "الرهينة" خلال حديثه مع الفنان صلاح عبد الله بأحد المشاهد الشهيرة بالفيلم، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أكد علي موهبتها الكبيرة في التقليد وإتقان تطبيق الصوت مع الصورة المعتمد عليها عمل الفيديوهات علي تيك توك.

Perfect Strangers

كشف صناع وأبطال «أصحاب ...ولا أعزّ» النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي «Perfect Strangers»، عن بوستر الفيلم، وهو أولى الأفلام العربية من إنتاجات نتفليكس، وتدور أحداثه حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

«Perfect Strangers» هو الفيلم الإيطالي الذي حقق- رقم قياسي في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة- ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الحاصلة على عدّة جوائز، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان ابو عبود.