اعترافات سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في البساتين

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع خادمة لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من شقة سكنية تعمل بها في منطقة البساتين محافظة القاهرة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: "استغليت عدم وجود أحد بالشقة وسرقت المجوهرات منها، لكن صاحب الشقة اكتشف الأمر وأبلغ الشرطة التي ضبطتني، أنا عليا فلوس وديون ومش عارفة اعمل أيه محدش بيصبر على حد".

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد ارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجني عليه، مقيمة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.