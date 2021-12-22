الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة حاولت تهريب مخدرات لابنها في سجن الخانكة

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت النيابة العامة في الخانكة، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بمحاولة تهريب أقراص مخدرة لابنها داخل الطعام  أثناء زيارة لنجلها النزيل في سجن الخانكة لقضاء فترة عقوبة صادرة ضده لإدانته في قضية جنائية لاتجاره في المخدرات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة الخانكة، حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة، داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين المودع بسجن المركز والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى  مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لنجلها السجين بسجن المركز على ذمة أحد القضايا، وذلك داخل الأطعمة بالزيارة.

والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، وتم ضبط "م ع أ"، 48 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن أبو زعبل دائرة المركز، بحوزتها 560 قرصا مخدرا متنوعا، موضوع داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين "م س أ"، 23 سنة، عاطل، والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات".

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها السجين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

النيابة العامة في الخانكة حبس سيدة تهريب سجن الخانكة الطعام الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

وزير التموين: لن نقترب من بطاقات الدعم القديمة.. و«اللي هيتجوز مالهوش»

الرئيس السيسى يوجه رسالة خاصة لأهل الصعيد: نسعى لتعويض ما فاتكم

لم يساعدوا أنفسهم أثناء القبض عليهم.. تفاصيل ضبط أشهر 4 دجالين في المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال