إنقاذ شخص تعطل به مصعد كهربائي داخل أحد العقارات بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به مصعد كهربائي داخل أحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم إجراء إسعافات أولية له، وتبين سلامته بالكامل وعدم تعرضه لأى إصابات جراء الحادث.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد باحتجاز شخص تعطل به الأسانسير بأحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلي الفور قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ وتم إنقاذ المحتجز وخروجه بدون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.