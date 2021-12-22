الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ شخص تعطل به مصعد كهربائي داخل أحد العقارات بالهرم

مصعد
مصعد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به مصعد كهربائي داخل أحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم إجراء إسعافات أولية له، وتبين سلامته بالكامل وعدم  تعرضه لأى إصابات جراء الحادث.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد باحتجاز شخص تعطل به الأسانسير بأحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلي الفور قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ وتم إنقاذ المحتجز وخروجه بدون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة الأسانسير العقارات شارع النخيل قسم شرطة الاهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

«رويترز»: الحرب الأهلية في إثيوبيا دفعت الملايين إلى الهاوية

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

إتمام الطرح الخاص لـ«غزل المحلة لكرة القدم» بنهاية الأسبوع الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال