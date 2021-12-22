اختل توازنه.. الاستعلام عن حالة طفل سقط من شرفة مسكنه في الشرقية

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من شرفة مسكنه في مركز الإبراهيمية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في التقرير الطبي للطفل أنه أصيب بنزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج اثر سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الابراهيمية المركزى بوصول طفل عمره 12 عاما مصابا بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج اثر سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه وأنه تم تحويله لمستشفى الأحرار التعليمى لإنقاذه.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان يقف فى شرفة مسكنه.

وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من علو وان القدر أنقذه من الموت ولا توجد شبهة جنائية في إصابته .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.