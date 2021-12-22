الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال والدة فتاة معاقة ذهنيًا تم اغتصابها في الجيزة

اغتصاب
اغتصاب

حصلت الدستور" أقوال والدة فتاة معاقة ذهنيا تم اغتصابها على يد 3 عاطلين فى الجيزة، في القضية رقم 2851 لسنة 2021 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 1898 لسنة 2021 کلي جنوب الجيزة.

وجاء في أقوال والدة المجني عليها، بأن كريمتها المجني عليها تعاني من اعتلال عقلي وعدم قدرتها على التمييز ويدفعها إلى ترك مسكنها كثيرًا والسعي بلا هدف بالطرق المحيطة بالمسكن وأنهم كأهليتها في كل ما يستطيعوا إيجادها عقب البحث عنها.

وأضافت أنه قبل يوم على الواقعة تركت كريمتها المسكن كعادتها وانقطعت أخبارها وصباح يوم اختفائها تلقت اتصالًا هاتفيًا من کكريمتها الثانية تخبرها أن المجني عليها رفقتها فذهبت لإحضارها فقصت عليها ما تعرضت إليه وأن المتهمين الأول والثاني استوقفاها حال سيرها عقب أن لاحظا اعتلالها العقلي وسألاها عن وجهتها فقررت لهما بحثها عن والدتها فتحايلا عليها وأقنعاها بتوصيلها لمقصدها فرافقتهما حتى مسكن المتهم الثالث وهي غير قادرة على التمييز وما أن دلفت لمسكن الأخير حتى قاموا بتعاطي جوهرًا مخدرًا واتبعوا ذلك بأن أشهر أولهم في وجهها أداة (موس) وجردها من ملابسها كرها عنها و أتاها من فرج حتى أمني واتبعه الثاني بذات فعلته وحال محاولة كريمتها الاستغاثة تعدى عليها المتهم الثالث بالضرب بأن کال لها ضربات بيديه على وجهها فشلت مقاومتها وخضعت لهم و عقب أن فرغوا منها.

كانت قد أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا وجدوها فى الطريق العام - تائهة من أسرتها- تحت تهديدها بسلاح أبيض عبارة عن "موس حلاقة".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الفتاة المجني عليها إلى شقة أحدهم، وجردوها من ملابسها، ومارسوا الجنس معها بالإكراه.

أقوال والدة فتاة معاقة ذهنيا 3 عاطلين الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

إتمام الطرح الخاص لـ«غزل المحلة لكرة القدم» بنهاية الأسبوع الجاري

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

«رويترز»: الحرب الأهلية في إثيوبيا دفعت الملايين إلى الهاوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال