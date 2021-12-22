أقوال والدة فتاة معاقة ذهنيًا تم اغتصابها في الجيزة

حصلت الدستور" أقوال والدة فتاة معاقة ذهنيا تم اغتصابها على يد 3 عاطلين فى الجيزة، في القضية رقم 2851 لسنة 2021 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 1898 لسنة 2021 کلي جنوب الجيزة.

وجاء في أقوال والدة المجني عليها، بأن كريمتها المجني عليها تعاني من اعتلال عقلي وعدم قدرتها على التمييز ويدفعها إلى ترك مسكنها كثيرًا والسعي بلا هدف بالطرق المحيطة بالمسكن وأنهم كأهليتها في كل ما يستطيعوا إيجادها عقب البحث عنها.

وأضافت أنه قبل يوم على الواقعة تركت كريمتها المسكن كعادتها وانقطعت أخبارها وصباح يوم اختفائها تلقت اتصالًا هاتفيًا من کكريمتها الثانية تخبرها أن المجني عليها رفقتها فذهبت لإحضارها فقصت عليها ما تعرضت إليه وأن المتهمين الأول والثاني استوقفاها حال سيرها عقب أن لاحظا اعتلالها العقلي وسألاها عن وجهتها فقررت لهما بحثها عن والدتها فتحايلا عليها وأقنعاها بتوصيلها لمقصدها فرافقتهما حتى مسكن المتهم الثالث وهي غير قادرة على التمييز وما أن دلفت لمسكن الأخير حتى قاموا بتعاطي جوهرًا مخدرًا واتبعوا ذلك بأن أشهر أولهم في وجهها أداة (موس) وجردها من ملابسها كرها عنها و أتاها من فرج حتى أمني واتبعه الثاني بذات فعلته وحال محاولة كريمتها الاستغاثة تعدى عليها المتهم الثالث بالضرب بأن کال لها ضربات بيديه على وجهها فشلت مقاومتها وخضعت لهم و عقب أن فرغوا منها.

كانت قد أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا وجدوها فى الطريق العام - تائهة من أسرتها- تحت تهديدها بسلاح أبيض عبارة عن "موس حلاقة".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الفتاة المجني عليها إلى شقة أحدهم، وجردوها من ملابسها، ومارسوا الجنس معها بالإكراه.