الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعيين الإعلامي عمرو الليثي عضوًا بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما

عمرو الليثى
عمرو الليثى

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرار رقم 641 لسنة 2021 بشأن تعيين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بمجلس إدارة غرفة صناعات السينما طبقا لقانون تنظيم اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ومن المعروف ان عائلة الليثي من كبار المنتجين في صناعة السينما ولديهم شركة أفلام "الليثي فيلم" والتي أنتجت أكثر من 264 فيلمًا من أهم أفلام السينما المصرية من روائع الكتاب والفنانين ومن هذه الأفلام الزوجة 13، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، الكرنك، المذنبون، أميرة حبي أنا، اللص والكلاب، إشاعة حب، وسلسلة أفلام إسماعيل ياسين بوليس حربي، الجيش، الطيران، والعديد من الأفلام العامة والمتميزة.

ومن المعروف ان أرشيف السينما المصرية والذي يضم أهم 100 فيلم في تاريخ السينما يضم 25 فيلم من إنتاج أفلام الليثي ومن المعروف أيضًا أن عمرو الليثي من كبار المنتجين وبدأ حياته منتجًا وكان مسئولًا عن الإنتاج في إحدى القنوات الفضائية الشهيرة وقدم أكثر من 5000 آلاف ساعة إنتاج دراما وبرامج، وأنتج العديد من الأفلام السينمائية، وأنه كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما أعوام من 1994 و1995 و1996 ومن المعروف أيضًا أن المنتج الكبير جمال الليثي كان رئيسًا لغرفة صناعة السينما وأن إيهاب الليثي ظل أعوامًا طويلة نائبًا لرئيس غرفة صناعة السينما وأن ممدوح الليثي كان نقيبًا للسينمائيين ورئيسًا لاتحاد النقابات الفنية.

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