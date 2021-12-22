بقطعة زجاج.. القبض على عامل ذبح صديقه في منشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عامل ذبح صديقه بقطعة زجاج بمنطقة منشأة ناصر، وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغاً من أحد المستشفيات باستقباله عاملاً، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بمنطقة الرقبة ما تسبب في وفاته قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بذات الناحية بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم عقب ضبطه إنه تخلص مـن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.