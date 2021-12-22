النيابة تُحقق في واقعة «الميراث» بالدقهلية

تباشر النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، التحقيق في نشوب مشاجرة نتج عنها طعن شاب خاله بسكين لخلاف على الميراث عقب قيام المجني عليه بمحاولة طرده من المنزل.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بوصول إشارة من مستشفى منية النصر المركزي بوصول محمد عبد المتولي مصطفى 41 عامًا مقيم ببرمبال القديمة مركز منية النصر مصاب بجرح نافذ فى الصدر ووجود نزيف مما استدعى تحويله الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد العزب إلى مكان البلاغ وبسؤاله اتهم إبن شقيقته ويدعى محمد. ال. خ. 30 عاما مقيم حارة كامل بسيوني بقرية الرياض التابعة للمركز بسبب خلاف على الميراث بين المجنى عليه واشقاءه والجاني مستأجر المنزل من شقيق المجنى عليه بعقد ايجار وعندما حاول المجنى عليه اخراج إبن أخته من المنزل حدثت مشاجرة بينهم استل على إثرها الجاني سكين وطعن خاله بها مما أدت لإصابته .

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.