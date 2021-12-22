أشهرها مهرجان كان.. أفضل لحظات الموضة في 2021

كان العام المنقضى حافل بعدد من مشاهد أجمل أزياء الموضة على السجادة الحمراء بالمهرجانات، وتم الاحتفاء بمصممين عرب على رأسهم إيلي صعب، جورج حبيقة، زهير مراد، وشهد العام نظرة على أفضل النساء ذوقا، ونرصد في التقرير التالي أفضل لحظات الموضة.

مع بداية العام، كان العالم مغلقًا بسبب كورونا والأحداث تتم عبر الإنترنت، لكن تنصيب الرئيس جو بايدن كان أمرًا عصريًا، وظهرن السيدات ميشيل أوباما، إيلا إمهوف، أماندا جورمان، ليدي جاجا في ملابس لافتة للنظر.

على الرغم من أن يناير يكون تقليديًا في منتصف موسم الجوائز، إلا أن عام 2021 كان أمرًا شاذًا ، تأخرت أحداث الأفلام الكبرى تقريبًا لمدة شهرين، بدلاً من ذلك روج المشاهير لأفلامهم عبر الإنترنت، من خلال التصوير في المنزل وتصميم الأزياء الراقية.

كان لدينا حدثا واحدا في فبراير على السجادة الحمراء، وهو جولدن جلوب، الذي أقيم على الإنترنت في 28 فبراير، ارتدت أنيا تايلور جوي من ديور وإيلي فانينج ارتدت ثوبًا من الساتان من جوتشي.

مع حلول مارس كان عالم الموضة قادرًا على الانطلاق، بما في ذلك حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السادس والعشرين، وجوائز جرامي السنوية الثالثة والستين NAACP للصور.

فى إبريل ،كان أهم حدث بموسم الجوائز، حفل توزيع جوائز الأوسكار، لقد كان حفل توزيع جوائز، وقد أقيم في محطة يونيون بلوس أنجلوس.

قدمت أمثال كاري موليجان وأودوم جونيور أفضل انطباع لديهم عن حفل توزيع جوائز الأوسكار، ارتدوا مظهرًا ذهبيًا رائعًا، بينما لجأت زندايا إلى فالنتينو لارتداء فستان مبهر، لم يكن الحفل الوحيد الذي يقام في أبريل ، فقد توافد النجوم أيضًا على جوائز نقابة ممثلي الشاشة وجوائز نقابة مصممي الأزياء.

تأخر مهرجان كان 2021 لمدة شهرين حتى منتصف يوليو، نزل العارضون والممثلون والموسيقيون إلى مدينة المنتجع الفرنسية لمدة 11 يومًا من التصوير الفوتوغرافي والعروض الأولى والحفلات

تألقت جيما تشان بفستان أوسكار دي لا رنتا الذي استطاع أن يبدو مستقبليًا وناعمًا وأنثويًا، بينما تصدرت بيلا حديد عناوين الصحف بفستان Schiaparelli مع مجوهرات للجسم على شكل الرئتين والشعيرات الدموية

بعيدًا عن جنوب فرنسا، كان لدينا أولمبياد طوكيو 2020، والتي شهدت ظهور المغنية ميسيا بفستان متعدد الألوان من تومو كويزومي في حفل الافتتاح

مع اقتراب الصيف من نهايته ، جلبت Dolce & Gabbana توافد المشاهير إلى البندقية بإيطاليا لحضور عرض Alta Moda في نهاية الشهر، لفتت جينيفر لوبيز وهيلين ميرين الأنظار في عباءاتهم الفخمة والمزخرفة على وجه الخصوص.

استقطبت جوائز الموضة في لندن 2021 جمهورًا أنيقًا، ويمكن القول إن جابرييل يونيون هي الأفضل ، بينما جلبت عروض السجادة الحمراء من House of Gucci إطلالات أنيقة مع كل من جاجا وجاريد ليتو.

ارتدت ديبيكا بادوكون فستانًا مرجانيًا مذهلاً من تصميم مايكل سينكو كوتور في العرض الأول لفيلم 83 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ولزميلها المصمم الإقليمي إيلي صعب أرتدت كل من لوبيز وراشيل زيجلر في العرض الأول لفيلم The Tender Bar و West Side Story.