الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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سياسي

«عربية النواب»: دعم مصـر ليبيا يحقق مصالحها العليا ويفعل إرادة شعبها

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جميع القضايا التى دارت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واعتبر أباظة، فى بيان له أصدره اليوم، تأكيد الرئيس السيسي، على دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها- بمثابة دليل قاطع على استمرار السياسية المصرية الثابتة والواضحة لدعم الأشقاء الليبيين، وبما يؤدي إلى عودة الاستقرار والأمن داخل الدولة الليبية الشقيقة.

كما اعتبر النائب إشادة رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة، بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية بمثابة دليل قاطع على تقدير ليبيا للجهود المصرية المخلصة والهادفة إلى استعادة ليبيا لدورها الفاعل إقليميًا وعربيًا ودوليًا.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانبه؛ ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

جامعة الدول العربية سامح شكري المخابرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية المجلس الرئاسى الليبى

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