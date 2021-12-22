الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بحيازة 11 كيلو حشيش فى الجيزة

حشيش
حشيش

جدد قاض المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس 5 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اعترف 5 عاطلون تم ضبطهم وبحوزتهم 107 فرش من مخدر الحشيش، بحيازتهم المضبوطات لترويجها بين تجار التجزئة من عملائهم في أنحاء محافظة الجيزة، وأشاروا إلى أنهم ينقلون المضبوطات بواسطة سيارتين نقل وملاكي، لسهولة التنقل ولقاء عملائهم بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأضافوا أنهم كانوا يستعدون للقاء عملائهم بطريق بشتيل، إلا أنهم فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليه، وبحوزتهم المواد المخدرة، واعترفوا بحيازة مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وزن المضبوطات بلغ 11 كيلو من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 107 فرش حشيش في منطقة المنيرة الغربية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد حيازة تشكيل عصابي لكمية من مخدر الحشيش للاتجار بها وترويجها بين عملائهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 107 فرش حشيش، خلال قيادتهم سيارتين نقل وملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

عاطلين تحريات الاجهزة الامنية المواد المخدرة الجيزة المضبوطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

وزير المالية يكشف مواعيد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

20 ألف جنيه شهريًا لمدة عام.. مكافآت مالية لـ36 عالمًا بجامعة عين شمس

غدًا.. اجتماع لاختيار رؤساء وأعضاء الغرف باتحاد الصناعات

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

مصرع شخص وتهشم 3 سيارات إثر سقوط بلكونة بالإسكندرية

السيسي يوقع النسخة الأولى من الوثيقة الكاملة لإنجازات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال