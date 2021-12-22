الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصاب في حريق شقة بالإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في شقة سكنية بمنطقة المنشية في محافظة الإسكندرية وأسفر عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وكان مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق فى منطقة المنشية وتم تحريك سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب داخل الشقة وتسبب في اندلاع النيران وفشل الأهالي في السيطرة عليه وتم استدعاء الحماية المدنية تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.

مدير امن الإسكندرية شقة سكنية السيطرة تلقي العلاج اصابة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

20 ألف جنيه مرتب الموظف شرط رضا الرئيس السيسى عن التنمية

«نيفين» في قضية خلع: بخيل ومجوعني وجابلي أنيميا

وزير المالية يكشف مواعيد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال