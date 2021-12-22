مصاب في حريق شقة بالإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في شقة سكنية بمنطقة المنشية في محافظة الإسكندرية وأسفر عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وكان مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق فى منطقة المنشية وتم تحريك سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب داخل الشقة وتسبب في اندلاع النيران وفشل الأهالي في السيطرة عليه وتم استدعاء الحماية المدنية تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.