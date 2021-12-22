الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس الطالب المتسبب فى وفاة زميله داخل سنتر دروس بالشرقية

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة فاقوس بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس "خالد. ص" طالب بالصف الثالث الثانوى العام، المتهم بالتسبب فى وفاة زميله داخل سنتر للدروس الخصوصية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إشارة  من مستشفى أبوكبير بوصول "عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية  من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية،  بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم "خالد. ص" 18 عامًا طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه "عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجني عليه بالرأس  فسقط جثة هامدة، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالمجني عليه.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

 

حبس طالب بالصف الثالث الثانوى قاضي المعارضات الشرقية تجديد حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

20 ألف جنيه مرتب الموظف شرط رضا الرئيس السيسى عن التنمية

«نيفين» في قضية خلع: بخيل ومجوعني وجابلي أنيميا

وزير المالية يكشف مواعيد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال