تجديد حبس الطالب المتسبب فى وفاة زميله داخل سنتر دروس بالشرقية

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة فاقوس بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس "خالد. ص" طالب بالصف الثالث الثانوى العام، المتهم بالتسبب فى وفاة زميله داخل سنتر للدروس الخصوصية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إشارة من مستشفى أبوكبير بوصول "عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم "خالد. ص" 18 عامًا طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه "عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجني عليه بالرأس فسقط جثة هامدة، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالمجني عليه.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.