إذا كنت تعاني من أمراض القلب.. كيف تمارس الرياضة بأمان؟

يخاف كثيرون من مرضي القلب، ممارسة التمارين الرياضية، لعدم الإصابة بنوبة قلبية، لكن لا يمكن الخوف من ممارسة التمارين إذا تمت بإشراف خبراء وأطباء متخصصين، بل إن إجراء بعض التمارين، أمرا مهما لكثير من المرضي لصحة القلب.



ووفقا للموقع الطبي "every day health"، نستعرض كيفية ممارسة الرياضة بأمان، إذا كنت تعاني من مشكلات في القلب؟



البدء ببطء

بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون تمارين حركية جديدة، يوصي الخبراء بأربعة جلسات، من الحركة الهوائية كل أسبوع لمدة 20 دقيقة، كما ينصح الأطباء بأنه ليس عليك رفع معدل ضربات قلبك إلى مستويات عالية من الشدة من أجل الاستفادة من التمرين.

انتبه للجهد الملحوظ

في غضون 20 دقيقة، يجب أن تكون الخمس دقائق الأولى عبارة عن عملية إحماء، كما يوصي الأطباء، الكثير من المرضى بأن يضعوا في اعتبارهم فكرة "الجهد الملحوظ": ما مدى صعوبة عمل جسمك على مقياس من 1 إلى 10.

كما تشرح طبيبة القلب ميليسا تريسي، التي تعمل كأستاذ مساعد في الطب، والمدير الطبي لإعادة تأهيل القلب في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو: "يصبح التنفس أكثر صعوبة، ويمكن أن تصبح المحادثة أكثر صعوبة، في تلك الدقائق العشر الأولى، لذا يجب أن تركز على تنفسك، والتركيز على شكلك، والتأكد من أنه يمكنك الحفاظ على النشاط بشكل مريح لمدة 10 دقائق على الأقل".



المشي نقطة الانطلاق

سيعتمد النشاط الذي توصي به الطبيبة، تريسي، على التفضيلات الفردية، لكن المشي دائمًا ما يكون نقطة انطلاق رائعة، لأنه لا يتطلب أي معدات خاصة، ويمكنك القيام بذلك في جميع أنحاء المنزل.

لتوضيح مدى سهولة الحركة لمدة 20 دقيقة، تقترح دكتورة تريسي ما يلي: قم بالإحماء لمدة خمس دقائق عن طريق المشي وذراعيك علةى جانبيك، وزيادة وتيرتك تدريجيًا، عندما تبدأ 10 دقائق من المجهود المعتدل، "عندها أريدك التركيز على تحريك أذرعك، وفي أي وقت تحرك ذراعيك، خاصة إذا حركت ذراعيك فوق مستوى قلبك، سترتفع معدل ضربات قلبك، مما يجعلك تشعر بالدفء وربما تبدأ في التعرق".

لا تؤذي نفسك

لكن تذكر ، لا ينبغي أن تؤذي نفسك، تضيف طبيبة القلب: "يجب أن تكون التمارين شيئًا ممتعًا، حيث تشعر أنك تعمل على تعزيز عضلاتك، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك ألم"، من أجل تباطؤك، يمكنك الاستمرار في تحريك ذراعيك، لكن لا تجعلهما فوق مستوى القلب بعد الآن، حيث سيساعد ذلك على خفض معدل ضربات قلبك تدريجيًا.

كما يمكنك ركوب الدراجات لتحسين صحة عضلاتك، وإذا لم يكن هذا هو الشيء المفضل لديك، فيمكنك ممارسة “السباحة” خيار جيد آخر للأشخاص الذين يعانون من شكاوى في المفاصل.