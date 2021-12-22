حبس عاطل يروج مخدر الاستروكس والهيروين في المنوفية

قررت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس والهيروين والآيس ومصادرة المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وقدمت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، تحريات المباحث حول مأمورية ضبط عاطل وبحوزته كميات من مخدر الاستروكس، والهيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وجرى تقديم محضر استدلال الشرطة، وأخطرت النيابة العامة بالأحراز المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهم.



البداية كانت بنجاح وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب، وبحوزته بندقية آلية، فرد محلى، وعدد من الطلقات، و150 جراما لمخدر الآيس، و100 جرام لمخدر الاستروكس، 100 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي - هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.