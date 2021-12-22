الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: انخفاض وفيات كورونا 9%

وفيات كورونا
وفيات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأخير بنسبة 9% والإصابات الجديدة بنسبة 2%.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع من 13 إلى 19 ديسمبر بلغ 4 ملايين و177 ألفا و622 حالة، وعدد الوفيات 44616 حالة.

ومن الإصابات الجديدة تم تسجيل 63% في أوروبا، إضافة إلى 60% من الوفيات.

وسجلت المنظمة ارتفاعا ملموسا للإصابات نسبته 53%، والوفيات 15% في إفريقيا.

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 12% في منطقة غربي المحيط الهادئ مع انخفاض الوفيات بنسبة 6%.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 3% والوفيات الجديدة بنسبة 7% في أوروبا، وفي أمريكا انخفضت الإصابات 10% والوفيات 15%، وفي منطقة شرقي المتوسط انخفضت الإصابات بنسبة 12% والوفيات بـ12% أيضا.

وبالنسبة للدول، تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة خلال الأسبوع في الولايات المتحدة "725 ألفا و750 حالة" وبريطانيا "507 آلاف و984 حالة" وفرنسا "358 ألفا و175 إصابة" وألمانيا "283 ألفا و673 إصابة".

وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 274 مليونا و628 ألفا و461 إصابة بفيروس كرونا في العالم منذ بدء الوباء وحتى 21 ديسمبر الجاري، إضافة إلى 5 ملايين و358 ألفا و978 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات "50 مليونا و565 ألفا و638 حالة"، تليها الهند "34 مليونا و752 ألفا و164 إصابة" والبرازيل "22 مليونا و213 ألفا و762 إصابة".

ومن حيث الوفيات تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا بواقع 799 ألفا و942 حالة، تليها البرازيل "617 ألفا و803 وفيات" والهند "478 ألفا و7 وفيات".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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