الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع البنك الأوروبى إعادة الإعمار والتنمية

نجلاء بودن
نجلاء بودن

تبادلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، وجهات النظر حول مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، وضرورة تطويره حتى يعود بالنفع على الطرفين، عبر تقنية التواصل عن بعد.


حضر اللقاء - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي وكاتبة الدولة المكلفة بالاستثمار عائدة حمدي ونائبة محافظ البنك المركزي نادية قمحة وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.


من جهتها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أولويات عمل البنك في الفترة القادمة تتمحور حول التغير المناخي والطاقة والإسكان والرقمنة، مشيرة إلى أن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبي فرصا واعدة للتعاون والشراكة.


يأتي هذا اللقاء بين الجانبين مواصلة لجلسات التشاور التي تقوم بها الحكومة التونسية مع المؤسسات الدولية المانحة.

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