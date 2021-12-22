الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بايدن: كورونا خصم قوى لكننا أقوى بالعلم واللقاحات

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن جائحة فيروس كورونا أظهرت أن الفيروس خصم قوي، "لكننا أقوى منه؛ لأننا امتلكنا قوة العلم واللقاحات".


وأضاف بايدن - في كلمة نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أنه "يجب أن نقلق بشأن متحور أوميكرون، لكن لا داعي للذعر"، مؤكدًا أن الملقحين بالكامل والمتلقين للجرعات المعززة يمتلكون حماية كبيرة من الأعراض المرضية الشديدة والوفاة.


وشدد الرئيس الأمريكي على أنه، بناء على آراء الخبراء، فإن على غير الملقحين بالكامل الشعور بالقلق؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة والاحتياج للرعاية الصحية في المستشفيات، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا كورونا خلال الأشهر الماضية كانوا من غير الملقحين.


وأوضح أنه بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، فإنه من المتوقع أن يصاب به كثير من الملقحين بالكامل، مستدركًا بالقول إن اللقاح يوفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض والموت، خاصة بعد تلقي الجرعة المعززة، مشيرًا إلى أهمية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة والتجمعات حتى للملقحين بالكامل.


وقال بايدن: "أعلم أن بعض الأمريكيين يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم الاحتفال بشكل آمن مع أحبائهم بأعياد الكريسماس.. الإجابة نعم يمكنكم إذا كنتم ومن تحتفلون معهم ملقحين بالكامل وحصلتم على الجرعة المعززة.. إذا كنتم ملقحين وتلتزمون بالإجراءات الاحترازية المتبعة فيمكنكم الاحتفال بالكريسماس وفقًا لمخططاتكم".


وناشد بايدن المواطنين غير الملقحين بأن يتقدموا لتلقي اللقاح قائلًا "لديكم واجب تجاه أنفسكم وعائلاتكم، وتجاه بلدكم.. لقد تلقيت الجرعة المعززة، كما تلقى الرئيس السابق دونالد ترامب جرعته المعززة، إنها من الأشياء القليلة التي نتفق عليها معا".


وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تعود إلى ما كانت عليه في مارس 2020 عندما بدأت الجائحة، موضحا أن هناك ثلاثة فوارق جوهرية بين الوقت الحالي وبين هذا الوقت، "تلقي أكثر من 200 مليون أمريكي للقاح كورونا، وأننا مستعدون لما هو آتي الآن على عكس ما مضى، وأننا نعلم الآن أكثر بكثير مما كنا نعلمه في الماضي".


وأعلن الرئيس الأمريكي، عن إضافة 10 آلاف موقع جديد للتطعيم عبر الولايات المتحدة؛ لتسريع عملية تقديم اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى إضافة مواقع أكثر في يناير المقبل.


وقال بايدن إنه يدرك جيدا مدى إرهاق وقلق ومدى الإحباط الذي يشعر به الشعب الأمريكي، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا وما خلفته من ضحايا.

 

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