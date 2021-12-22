الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للألومنيوم»: الدولة جادة فى تطوير الصناعة ضمن تنمية الصعيد

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة “مصر للألومنيوم”، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تطوير مصر للألومنيوم يكشف حجم اهتمام الدولة بتنمية الصعيد نظرا لما تمثلة الشركة من تنمية متكاملة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة التطوير تشمل تطوير خلايا الإنتاج عبر تدشين خط الإنتاج السابع.

وأوضح ياسين أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من نصف مليون طن، مشيرا إلى أن الهدف من التطوير يكمن في التعامل مع أزمة ارتفاع سعر الكهرباء، حيث إن الخلايا الجديدة ستستهلك كهرباء أقل.

وأشار ياسين إلى أن الكهرباء تدخل في صناعة الألومنيوم وتعد أحد منتجاته الهامة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها قد تتجاوز 15 مليار جنيه، وفقا لدراسة الجدوى التي يعمل الاستشاري عليها.

وأكد ياسين أنه كان قد تم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم إعادة دراسة جدوى للتطوير في إطار العمل على التواكب مع أسعار الكهرباء التي من المقرر التعامل بها.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يتم إنشاء مصنع لجنوط السيارات وهو من الصناعات الهامة، حيث تستورد مصر عددًا كبيرًا من جنوط السيارات من الخارج.

وأكد أن مصنع مصر للألومنيوم يسهم في زيادة الصادارات المصرية ويعمل على خفض معدل البطالة في الصعيد بخلاف التنمية الاجتماعية الموجودة في محافظة قنا عبر مدينة الألومنيوم التي تحتوي على مجتمع تنموي جديد.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة للغاية بتنمية الصعيد بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع الصعيد في قائمة اهتمامته الدائمة، موضحا أن التنمية في الصعيد باتت واضحة للجميع.

مصر السيسي وزارة جديدة جديد محافظة سيارات

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