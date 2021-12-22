الاحتلال يمدد قرار منع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر إضافية

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ​قرار منع خطيب ​المسجد الأقصى​ في ​القدس​ الشيخ ​عكرمة صبري​ من السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية أربعة أشهر إضافية.

وأشار مكتب الشيخ صبري في بيان له، إلى أن ما تسمى وزيرة الداخلية في سلطة الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في 29 مارس 2022".

وأكد مكتب خطيب الأقصى أن هذا القرار هو الثالث على التوالي الذي يمنع فيه الشيخ من السفر، حيث صدر القرار لأول مرة في مارس 2021.

ووصف خطيب الأقصى القرار الإسرائيلي بحقه بأنه ظالم وجائر وغير مبرر، ويتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والاتفاقات والقوانين الدولية.

وأوضح صبري أن البدائل متوفرة من خلال التواصل الاجتماعي بطرقه المتعددة والمتنوعة مع جميع دول العالم.

وفى أكتوبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الشيخ صبري لمدة أسبوع، بعد إجراء المخابرات الإسرائيلية تحقيقًا معه استغرق ست ساعات.

وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة في ضاحية الصوانة بالقدس المُحتلة، صباح اليوم، وسلمه استدعاء لمقابلة المخابرات الإسرائيلية دون إبداء أسباب، فيما كان عكرمة قد ندد بالصلوات التلمودية الصامتة في باحات المسجد، واصفا ذلك بأنه "استفزاز متعمد وتدخل في شؤون الأقصى".

يُذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارًا، يسمح لليهود بالصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى ردود أفعال إسلامية وعربية غاضبة، فقامت المحكمة المركزية الإسرائيلية، بإلغاء القرار، إلا أن ذلك لم يمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام باحات المسجد في وقت سابق اليوم وإقامة صلوات تلمودية.