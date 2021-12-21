الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نشأت مرسى: الدولة وضعت الصعيد فى مكانة يستحقها

نشأت مرسي
نشأت مرسي

قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح، إن الدولة وضعت الصعيد في مكانة يستحقها.

وأضاف أن شركته تنفذ العديد من المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي ومحطات المياه في محافظات الصعيد المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت أهمية كبيرة للتنمية في الصعيد في إطار الاهتمام بالمواطنين في الصعيد.

وأوضح «مرسي» أن التنمية التي تحدثها الدولة في محافظات الصعيد تشكل جميع المجالات المختلفة التي يحتاجها المواطن في الصعيد.

وأكد أن التنمية في الصعيد حاليًا في مكانة مميزة للغاية عن السابق، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تنموية مختلفة أًصبحت موجودة في الصعيد.

ويدشن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات عددًا من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بصعيد مصر، في إطار الخطة التي أولاها الرئيس للاهتمام منذ العام 2014، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد، بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة.

وتأتي هذه المشروعات بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقليم صعيد مصر، لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ لتصبح واقعًا ملموسًا على الأرض، يحصده صعيد مصر بعد 7 سنوات من العمل بمختلف القطاعات، ولا سيما الصحة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي سيتم افتتاحها تباعًا قبل نهاية العام الجاري 2021.

وتتضمن هذه المشروعات، شركة أسيوط لتكرير البترول، بخلاف عدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تتضمن محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببني سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحي طنسا بني مالو 2.5 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير بطاقة 12 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا، ومحطة صرف صحي أبوشنب بالفيوم.

كما تتضمن المشروعات افتتاح المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة.

كما تشمل هذه المشروعات - والتي تهدف إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم - عددًا من مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالي، ومنها كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، ومستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصي (العديسات) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنساء والولادة (البياضية) بالأقصر، ومستشفى دير مواس المركزي بالمنيا، ومستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

تنمية الدولة الصرف الصحي محطة خطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

مستشار الرئيس: طرح دواء «ميرك» لعلاج كورونا فى الصيدليات خلال شهر

«عندنا انفصام».. الباز: الشعب المصرى يشاهد الفنان ويستمتع ولو اعتزل يبارك له

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟