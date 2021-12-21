الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا: لا داعى لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا

قوات إضافية للناتو
قوات إضافية للناتو على أراضينا

أكد وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف، اليوم، أنه لا يعتبر من الضروري نشر قوات إضافية لحلف ​الناتو​ على أراضي ​بلغاريا​.

وأشار وزير الدفاع البلغارى في بيان له، إلى أن الناتو يدرس مختلف السيناريوهات للرد على زيادة القدرات ​العسكرية​ الروسية وتزايد الأنشطة على الجناح الشرقي، بما في ذلك نشر قوات إضافية للناتو على أراضي بلغاريا و​رومانيا​.

وأضاف يانيف أن هذا الأمر قيد النقاش حاليًا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه، محذرًا من أن مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى زيادة غير مرغوب فيها للتوتر في المنطقة. 

وشدد وزير الدفاع البلغارى على أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي أساس للنظر في العمليات الجارية حاليًا بمثابة الخطر المباشر على ​حلف شمال الأطلسي، متابعًا: «ولا أعتقد أن هناك ظروفًا تبرر نشر قوات إضافية على أراضينا».

وزير الدفاع البلغارى بلغاريا الناتو القدرات العسكرية الروسية التوتر

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وائل لطفي

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