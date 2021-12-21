الإحصاء: 39% زيادة فى صادرات مصر لإفريقيا خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر للدول الإفريقية بنسبة 39.2%، لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.090 مليار دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن كينيا تأتى في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لدول إفريقيا بقيمة 283.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.3 مليون دولار، يليها صادرات مصر لدولة جنوب إفريقيا بقيمة 89.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 46.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.4 مليون دولار، كما سجلت الصادرات المصرية لإثيوبيا 79.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 82.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.055 مليون دولار.

وفى المقابل، شهدت واردات مصر من دول إفريقيا ارتفاعًا إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 1.098 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 356.7 مليون دولار، وجاءت كينيا في المرتبة الأولى بـ172.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 173.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 854 ألف دولار، يليها واردات مصر من جنوب إفريقيا وبلغت 64.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 63.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 949 ألف دولار، بينما بلغت واردات مصر من إثيوبيا 5.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 5.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 ألف دولار.