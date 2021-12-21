الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 39% زيادة فى صادرات مصر لإفريقيا خلال 9 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر للدول الإفريقية بنسبة 39.2%، لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.090 مليار دولار.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن كينيا تأتى في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لدول إفريقيا بقيمة 283.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.3 مليون دولار، يليها صادرات مصر لدولة جنوب إفريقيا بقيمة 89.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 46.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.4 مليون دولار، كما سجلت الصادرات المصرية لإثيوبيا 79.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 82.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.055 مليون دولار.
وفى المقابل، شهدت واردات مصر من دول إفريقيا ارتفاعًا إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 1.098 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 356.7 مليون دولار، وجاءت كينيا في المرتبة الأولى بـ172.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 173.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 854 ألف دولار، يليها واردات مصر من جنوب إفريقيا وبلغت 64.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 63.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 949 ألف دولار، بينما بلغت واردات مصر من إثيوبيا 5.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 5.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 ألف دولار.

الاحصاء صادرات مصر أفريقيا إثيوبيا واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

مستشار الرئيس: طرح دواء «ميرك» لعلاج كورونا فى الصيدليات خلال شهر

«عندنا انفصام».. الباز: الشعب المصرى يشاهد الفنان ويستمتع ولو اعتزل يبارك له

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟