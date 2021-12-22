تنفيذ ١٥٢٦ مشروع بتكلفة ٤٠.٥ مليار جنيه فى الخطط الإستثمارية بالغربية

استعرض طارق رحمي محافظ الغربية ما تم على أرض المحافظة وفقاً لخطة الدولة التنموية وترسيخاً لأهداف التنمية المستدامة، في اجتماع له مع الصحفيين بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا.

وخلال اللقاء، رحب الحاضرين بهذه الدعوة الكريمة من محافظ الغربية والتي تأتي في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمؤسسات الإعلامية بهدف دعم تنفيذ خارطة المستقبل والتقدم بمصر نحو التنمية والرخاء.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء أهم إنجازات المحافظة خلال العامين السابقين، حيث يتم تنفيذ ١٥٢٦ مشروع بتكلفة ٤٠.٥ مليار جنيه من خلال المديريات، تم الانتهاء من ٤٨٨ مشروع منها وجاري العمل في باقي المشاريع، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات داخل الخطط الاستثمارية بتكلفة ١.٣ مليار جنيه، ومنها الانتهاء من بناء ١١٦ مدرسة جديدة بتكلفة ٧٢٩ مليون جنيه وتطوير وصيانة شاملة لـ ١٣٩ مدرسة بتكلفة ٦٨ مليون جنيه، كما تمت أعمال تجديد ١٠ مستشفيات وتطوير ٢٩ قسم بالمستشفيات، في حين تم تنفيذ ٨٤٩ فاعلية رياضية استفاد منها ١٣٦ ألف و ٣٠٩ شاب وفتاة ، وتنفيذ ١٩٧٣٣ فاعلية ثقافية استفاد منها ٨٦٥ ألف مستفيد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة برصف ٣٦٣ شارع وطريق بإجمالي ٣٠٣ كيلو متر ، إلى جانب العمل على رصف ١٥٩ شارع وطريق بطول ٢١٠ كيلو متر في خطة العام الحالي ٢١ / ٢٢ ، مشيراً إلى نجاح المحافظة في تطوير ٧ مناطق عشوائية في المحلة وطنطا بنسبة ٩٨ ٪ .

وأضاف رحمي أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على رأسها المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والذي تم بناؤه بتكلفة ٥٣ مليون جنيه لتقديم خدمة الذبح المثلى لقرى مركز ومدينة طنطا، كما تم الانتهاء من مشروع محطة إنتاج البيض والذي سيتم افتتاحه خلال الشهر القادم.

كما أشار محافظ الغربية إلى إنجاز المحافظة بإنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة ومحيط المسجد الأحمدي وميدان المحطة، وهو الأمر الذي وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية، هذا إلى جانب كورنيش طنطا الجديد الذي غير شكل المدينة وخلق متنفساً جديداً لأهالي طنطا، مضيفاً أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد داخل مدينة المحلة الكبرى.

وتابع رحمي حديثه قائلاً أن المحافظة استلمت ١٧٥١٣٤ طلب لاستئناف الأعمال ، ٨٠ ٪ منها غير مطابقة للمواصفات الـ ٨ التي أعلنتها الدولة، كما تم قبول ٤٨٣٠ ملف ولم يحضر أصحابها لاستيفاء الأوراق برغم إرسال رسائل متكررة للحضور، وفيما يخص استئناف أعمال البناء.

أوضح المحافظ أن ٤٦٧ مواطن تقدم باستئناف أعمال تم منح ٤٢ منهم الموافقة، مشيراً إلى أن الدولة قررت منح نموذج ١٠ مؤقت للبيوت أقل من ٢٠٠ متر وأربع أدوار في القرى، حيث سيعتد بما يقدمه المواطن دون الحاجة للمعاينة بشرط ألا يكون خارج الحيز العمراني.