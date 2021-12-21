الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المؤبد لقتلة شاب فى كفر البطيخ بدمياط

متهم
متهم

أصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها، اليوم الثلاثاء، بالمؤبد على المتهمين بمقتل الشاب إبراهيم عبدالله المقيم بناحية مركز كفر البطيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأحداث التي شهدتها منطقة المثلث بالمحطة القديمة التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ، حيث أجّر المدعو "م.عزام" مجموعة من الأشخاص لتنفيذ سطو مسلح وخطف أحد الأشخاص بذات الناحية، مما دفع العناصر الإجرامية إلى إطلاق الأعيرة النارية التى تسببت فى وفاة إبراهيم عبدالله وإصابة شقيقه بطلق ناري بالساق.

وانتقلت قوة من مركز شرطة كفر البطيخ بقيادة العقيد إيهاب خيري مأمور المركز والرائد محمود المنصوري رئيس مباحث مركز شرطة كفر البطيخ، وقوة من مديرية أمن دمياط، بقيادة اللواء حسام الباز مدير البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، والتى نجحت فى القبض على المتورطين في الحادث لاستكمال التحقيقات.

الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط أحكام المؤبد

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