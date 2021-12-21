الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

100 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة.. تفاصيل التقديم والشروط

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عامل إنتاج، و10 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

كما تطلب الشركة، 5 عامل مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني، و5 مشرف إنتاج تحت التدريب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

وتحتاج الشركة أيضا، أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه إجادة لبرنامج الإكسيل، و10 عامل مغسلة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني.

وتتضمن الوظائف، 5 عامل إنتاج قسم القص، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني، و10 عامل تعبئة وتغليف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم فني.

كما تطلب 3 صيانة ماكينات الخياطة، ومشغل ماكينة حديثة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه إجادة للحاسب الآلي.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر مواصلات مجانية إلى جميع المراكز والقرى داخل محافظة بني سويف، تأمين اجتماعي وصحي مدفوع بالكامل من قبل الشركة، حوافز إنتاج وانتظام شهرية، وحوافز انتظام نصف سنوية.

طرق التواصل:

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أو الاستفسار عنها، الاتصال على 01018154555، أو 01011621711، أو التوجه لمقر الشركة في بني سويف، بياض العرب، المنطقة الصناعية الثالثة، قطعة 44، بجوار مصنع الغاز، أو إرسال السيرة الذاتية على الإيميل [email protected]، مع كتابة الوظيفة المطلوبة في موضوع الإيميل، وذلك خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا، وحتى 3 عصرا.

مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف شركات الملابس الجاهزة عامل إنتاج مراقب جودة فرصة عمل عامل مخازن مشرف إنتاج امين مخزن عامل مغسلة عامل تعبئة وتغليف

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