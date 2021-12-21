الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 142 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب من قادرون باختلاف، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241  طالب عمل.
https://www.dostor.org/3661793

 

في حين أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورًا.


وأعلن حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوي الشريف لنحو 1601 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري وحتى 25  يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.
https://www.dostor.org/3661807

 

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص في 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.
https://www.dostor.org/3661770

 

وسلّم وزير القوى العاملة، شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لأسر 3 عمال متوفين، وصرف  مصاريف علاج لـ3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
https://www.dostor.org/3661821

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