الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا فى نيويورك

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم، عن حافز مادي قدره 100 دولار ستقدمه المدينة لمن يتلقون التطعيمات المعززة ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" حتى 31 ديسمبر.

ووفق ما نقلت وكالات، فإن هذا الحافز هي محاولة لإبطاء زيادة الإصابات خلال موسم العطل.

وصرح بيل دي بلاسيو بأن 1.7 مليون ساكن تلقوا بالفعل جرعات معززة.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لا يخطط لفرض أي عمليات إغلاق مع اقتراب الأعياد، وسيشجع الأمريكيين في خطابه الذي سيلقيه اليوم على تلقي التطعيم، والحصول على جرعة معززة.

ويواجه العالم احتمالية موسم عطلات ثانٍ على التوالي مع كوفيد-19 حيث تبدأ العائلات والأصدقاء في التجمع بينما ينتشر المتحور بسرعة.
ولا تزال الكثير من المعلومات عن متحور "أوميكرون" غير معروفة، بما في ذلك ما إذا كان أشد ضراوة أو أقل خطورة.

 

عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلارسيو 100 دولار جرعة معززة لقاح كورونا موسم العطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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