الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم الثاني في ذبح عامل سوبر ماركت بالسلام

المتهم
المتهم

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم، حبس المتهم الثاني فى ذبح عامل سوبر ماركت بعد سرقته بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

واعترف المتهم الأول بذبح عامل بسوبر ماركت أمام نيابة السلام، وأوضح أنه خطط  مع صديقه لسرقة مبالغ مالية من السوبر ماركت الكائن في منطقة إسبيكو بمدينة السلام محافظة القاهرة، وأثناء التنفيذ هددوا المجني عليه بالأسلحة البيضاء ولم تكن فى نيتهم قتله إلا عندما قاومهم فاضطروا لقتله لإتمام عملية السرقة.

وأضاف المتهم بأن هدفهم من ارتكاب واقعة السرقة كان لشراء مواد مخدرة، موضحًا بأنه يتعاطى كمية كبيرة من المواد المخدرة تتعدى الـ150 جنيهًا فى اليوم الواحد.

وتابع المتهم بأنهم اقتحموا السوبر ماركت محل الواقعة وأغلقوا الباب خلفهم وعندما فشلوا فى الحصول من المجنى عليه على مبالغ مالية كبيرة قام شريكه بالجريمة بذبح المجني عليه بمنطقة الرقبة وأخذوا بعض الأشياء من  بينهم جهاز فوري، وبعض الأموال بكيس بلاستيك ولاذوا بالفرار مستقلين مركبة  توك توك.     

وكشفت مصدر أمني بأن جهاز فورى المسروق من السوبر ماركت محل الواقعة قاد رجال الشرطة لتحديد مكان المتهم المضبوط.

وعثر الأهالي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، على جثة عامل  مذبوحًا، داخل المحل بعد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه بمدينة السلام.

وتلقى قسم شرطة السلام الأول بلاغًا من الأهالي بمنطقة اسبيكو، دائرة القسم، بالعثور على جثة عامل بسوبر ماركت مقتولًا داخل المحل الذى يعمل به.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة عامل، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وبإجراء التحريات الأمنية حول الواقعة تم تحديد المتهمين وضبط أحدهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حبس قتل سرقة نيابة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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