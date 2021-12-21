الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: 80% من طلبات التصالح غير مطابقة للشروط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن 80 % من طلبات التصالح غير مطابقة للشروط الثمانية المعلن عنها.

وأضاف رحمى، أن إجمالي الطلبات المقدمة في منظومة أعمال البناء بلغت 175 ألفا و134 طلبًا تم استيفاء 97 ألفا و658 طلبًا منها وجار استيفاء الباقي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية مع الصحفيين والاعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات التليفزيونية بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.

وفى سياق متصل، أعلن  محافظ الغربية عن قيام مديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة بمراكز المحافظة بتحصين 287 ألف حيوان منذ بداية الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحتى الآن، حيث تم تحصين (14 ألف بقرة، 112 ألف جاموس،28 ألف أغنام و 2567 ماعز).

محافظ الغربية باذنجان طلبات التصالح غير مستوفية

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وائل لطفي

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