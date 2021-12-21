الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى مؤتمر «مبادرون» لدعم ذوى الإعاقة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر “مبادرون” برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.  

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر مبادرون بكلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن «مبادرون» هي حركة محلية تؤمن بقدرات وطاقات ذوي الإعاقة وتسعى إلى تيسير إتاحة الطرق ووسائل النقل الملائمة، ووسائل التواصل التكنولوجية والاجتماعية، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف بناء على تأهيل حقيقي لسوق العمل.

وتنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الوزارات  الأخرى، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بناء على لقاء تشاوري مع الجهات الشريكة، تم فيه تحديد الحواجز الاجتماعية والتواصل والبيئية المكانية والتكنولوجية والتشريعية وغيرها وترتيب درجتها.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن عدد من مؤشرات التحقق ومستهدفات عام ٢٠٢٢ بخصوص ملفات النقل والتوظيف وعدد المبادرين وسفراء المبادرة وفرص التأهيل والتدريب والعمل.

وضم وفد التنسيقية النواب أحمد رمزي ورحاب عبدالغني أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي ومحمد فريد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤمن سيد ومحمد سيف الله وعبير العريان وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.

وفد التنسيقية يشارك في ملتقى الشباب الأول لمواجهة الشائعات بحضور وزيري الرياضة والأوقاف ورئيس (الأعلى للإعلام)

كان قد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملتقى الشباب الأول لمواجهة الشائعات والذي عقد في يومه الأول بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث افتتح وزير الشباب فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار (نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية).

وضم وفد التنسيقية نور الشيخ وماهر الفضالي ومحمد شلبي ومؤمن سيد وغادة فتحي
ويناقش الملتقى عدداً من المحاور منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها والإجراءات القانونية والجهود التشريعية؛ لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وفد المبادرون وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء قانون مؤشرات الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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