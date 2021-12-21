محافظ بورسعيد يتفقد المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع باندا للأدوات الكهربائية المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وخلال جولته بالمصنع، أكد محافظ بورسعيد على أهمية تذليل أى عقبات تواجه المستثمر الجاد، وتحقيق المناخ المناسب لسير العملية الصناعية بما يحقق النهضة الصناعية ببورسعيد ويوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء المحافظة، وحرص محافظ بورسعيد خلال جولته بالمصنع على التواصل مع وزير الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء حتى يبدأ المصنع عملية الإنتاج والتصنيع دون أى معوقات، وأكد المحافظ أنه سيتم حل المشكلة خلال الفترة القادمة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لمصانع بورسعيد، مشيرا أن مصنع باندا للأدوات الكهربائية سوف يقوم بتوفير صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي شأن آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد