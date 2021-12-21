الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستشعار المحكمة الحرج.. إحالة قضية الآثار الكبرى لـ «الاستئناف»

حسن راتب
حسن راتب

قررت  الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  الثلاثاء، إحالة قضية الآثار الكبرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات لنظر القضية وذلك لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.

والمتهمون في القضية هم  رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما آخرون، أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة باتهامات تمويل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.

النائب العام يحيل المتهمين إلى الجنايات

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسَيْن- و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة في بيان لها، أن علاء حسانين متهم بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

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