معاون وزير الخارجية السورى يبحث مع وفد أممى مجمل الأوضاع فى البلاد

بحث وفد سوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، مع وفد الأمم المتحدة الذي يتمتع بصفة مراقب في عملية أستانا برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر، مجمل الأوضاع في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم /الثلاثاء/ في إطار اجتماع أستانا السابع عشر بصيغة أستانا حول سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وشدد المسؤول السوري على أهمية أن تكون إحاطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا موضوعية وحيادية وأن تصف الوقائع كما هي حفاظاً على مصداقية الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية اللاشرعية وسرقة ثروات السوريين" من جانب قوى إقليمية ودولية هو سبب معاناة السوريين.

وأشار إلى مواقف سوريا المبدئية حيال موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر الحدود، لافتا إلى استعداد دمشق للاستمرار في بذل كل الجهود لإنهاء معاناة المفقودين والمختطفين لدى التنظيمات الإرهابية.

بدورها، أكدت نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الدولة السورية وما أبدته من تعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لمعاناة المختطفين.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا ويستمر يومين، ويشارك في الاجتماع وفد سورية ووفود الدول الثلاث الضامنة ووفود بصفة مراقب من لبنان والأردن والعراق.

ويذكر أن أكد الوفدان السوري والروسي إلى اجتماع أستانا اليوم الثلاثاء تطابق وجهات النظر بينهما حول رفض محاولات التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سورية ويستمر يومين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، يشارك في الاجتماع وفد سوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان.