محافظ بني سويف يوجه بإعداد برنامج تأهيلي وتدريبي للطلاب

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المدرسة الثانوية الفندقية ضمن برنامج جولاته الميدانية، الذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الخدمة المقدمة في كافة القطاعات، حيث رافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المهندس كامل أبوطالب مدير التعليم الفني.

جولة محافظ بني سويف

وتفقد محافظ بنى سويف سير العملية التعليمية بالمدرسة، خاصة المستوى التدريبي الذي يحصل عليه الطلاب لمواكبة سوق العمل، حيث أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى التدريب لطلاب المدرسة، مشدداً على أن المدرسة الغرض منها تقديم برنامج تأهيل وتدريب للعمل في قطاع حيوي مثل السياحة الذي يتطلب مستوى عال في العديد من النواحي المهنية والسلوكية.

ووجه المحافظ وكيل الوزارة بتلافي السلبيات التي تم رصدها وإعداد برنامج تأهيلي وتدريبي للطلاب يؤهلهم لسوق العمل، لاسيما وأن بني سويف، ضمن استراتيجيتها التنموية، التي بدأت نتائجها العملية تتحقق، حيث تستهدف الارتقاء بالقطاع السياحي بشكل عام والفندقي بصفة خاصة.

جولة محافظ بني سويف

وفي سياق آخر، أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة لمتابعة سير العمل فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بوحدتى نزلة حنا وابسوج بمركز الفشن وتم متابعة آلية التسجيل ومدى توافر الطعوم وتحقيق المستهدف من التطعيم بالنسبة للفرق الثابتة بالوحدات.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في بني سويف، سير العمل بالفرق المتحركة بمركزي ببا والفشن أثناء المرور على الأطفال من منزل لمنزل مؤكداً على تطعيم كافة الأطفال المستهدفين من الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات، والتأكيد على وضع العلامة الفسفورية للأطفال الذين تم تطعيمهم.

جولة محافظ بني سويف

وقام وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف بالمرور على مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بوحدة نزلة حنا بمركز الفشن لمتابعة آلية التسجيل للجرعة الأولى والثانية والسماع لشكاوى للمواطنين والعمل على حلها.