الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الصينية تفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير مضادة على أساس المعاملة بالمثل، وفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين، ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 4 مسؤولين صينيين على خلفية قضايا متعلقة بشينجيانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في بيان أوردته وكالة (شينخوا) الصينية "إننا نحث الولايات المتحدة على إلغاء ما يسمى (العقوبات)، والتوقف عن التدخل في القضايا المتعلقة بشينجيانج والشؤون الداخلية الصينية".

في سياق أخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضا من 120 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.

 وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

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