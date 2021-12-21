عقب نزوله الرياح التوفيقى.. طلب التحريات فى مصرع مندوب شركة غرقًا ببنها

أمرت النيابة العامة في بنها، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة مندوب بشركة أدوية لقى مصرعه غرقا بعد توقيع الكشف الطبى عليها، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، قد تمكنت من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقي، بمنطقة اتريب دائرة قسم ثان بنها تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق شاب بمياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقي.

وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء وقوف شابين على كورنيش النيل بالرياح التوفيقي قام أحدهما بخلع ملابسه والنزول للمياه، واستغاث بزميله إلا أنه لم يتمكن من إنقاذه.

وتبين أنه يدعى " أ. ر" 26 سنة مندوب بشركة أدوية، ومقيم منطقة اتريب بدائرة قسم ثان بنها وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من المياه دون وجود إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية.