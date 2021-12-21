الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تطالب موظفى الحكومة بشهادة تطعيم ضد كورونا من منتصف فبراير

هونج كونج
هونج كونج

تبدأ حكومة هونج كونج تطبيق إجراء يتطلب من موظفي الحكومة تقديم شهادة تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا عند دخولهم المباني والمكاتب الحكومية لأغراض متعلقة بالعمل اعتبارا من منتصف فبراير، وفقا لبيان رسمي.
 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه سوف يمكن للأشخاص غير المؤهلين لتلقي لقاحات كورونا بسبب ظروف طبية مدعومة بشهادة طبية سارية إجراء فحوص الكشف عن الإصابة كل ثلاثة أيام كبديل للتطعيم.


وبداية من 3 يناير، سوف يخضع جميع الموظفين الحكوميين في هونج كونج الذين لم يتلقوا جرعة أولى على الأقل من اللقاحات للفحوص مرة واحدة كل ثلاثة أيام، بدلا من مرة واحدة في الأسبوع حاليا.


وتلقى نحو 96% من موظفي الحكومة في هونج كونج جرعة أولى على الأقل من اللقاحات حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة هونج كونج الصينية عبر بيان عبر موقعها الالكتروني انها تمكنت عن طريق مجموعة من لباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة من  حديد خصائص متحور "أوميكرون" في آسيا، وما يميزه عن السلالات السابقة لفيروس كورونا وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: “تمكن الباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة من تحديد خصائص متحور ”أوميكرون" من عينات سريرية، وأضافت النتائج التي حصلنا عليها سوف تساهم في تطوير وإنتاج لقاحات ضد هذا المتحور، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق".

وأشارت الجامعة إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد خصائص "أوميكرون"، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، بعد 4 أيام من تأكيد أول حالتي إصابة في هونج كونج.

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 262.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و468697.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

اللقاحات هونج كونج فيروس كورونا التطعيم كورونا شهادة طبية

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وائل لطفي

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