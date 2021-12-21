مجلس الوزراء التايلاندي يوافق على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الاقتصاد

وافق مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء، على حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك ودعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من انهيار قطاع السياحة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم الحكومة تاناكورن وانجبونكونجشانا -في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- إن الإجراءات تشمل خصمًا ضريبيًا قدره 30 ألف بات (889 دولارًا أمريكيًا) للمتسوقين، وخفض رسوم نقل الملكية.

وكان البنك المركزي التايلاندي توقع نمو الاقتصاد بنسبة أقل من 1% خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن التعافي لن يكون متساويًا وسيكون أبطأ من دول أخرى بالمنطقة .. فيما رجح محافظ البنك، سيثابوت سوثيوارتنارويبوت، ألا يعود الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الربع الأول من عام 2023.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء وافقت على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة، موضحًا أنه سيتم إعطاء اللقاح على جرعتين بفارق زمني 21 يوما.

فيما أعلنت أنه لن يتم فرض أي إغلاق في تايلاند بسبب متحور كورونا الجديد، قائلا إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار متحور "أوميكرون" هي الحفاظ على التدابير الوقائية الجيدة والحصول على جرعتين من اللقاح، فيما أبلغت عن أول حالة عدوى محليًا لمتغير أوميكرون لامرأة تايلاندية أثبتت إصابتها بالفيروس من زوجها الكولومبي الذي عاد من نيجيريا أواخر نوفمبر الماضي.

وقال المسئول بإدارة مكافحة الأمراض التايلاندية تشكرارات بيتاياونجانون، حسب صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني: "من المحتمل أن تكون هي الأولى في تايلاند التي تحصل على أوميكرون من مسافر خارجي وهو زوجها، وتعد أول حالة تنتقل محليًا"، وأكد أن الزوج والزوجة تم تطعيمهما بالكامل.