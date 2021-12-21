الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 2 مليون جنيه.. سقوط موظف بالمعاش يجمع مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

سقوط موظف بالمعاش
سقوط موظف بالمعاش

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف على المعاش اشترك مع نجله العامل بإحدى الدول، في تجميع مدخرات العاملين بالخارج، في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول، ووالده بالمعاش، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية .

- نتائج التحريات


وتبين من التحريات أن الأول الذى يعمل بإحدى الدول يرسل الأموال لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد"، وأقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 2 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

سوهاج مركز العسيرات مدخرات العاملين المعاش موظف على المعاش تجميع مباحث الأموال العامة

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وائل لطفي

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