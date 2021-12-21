«الزراعة» تحصن 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 3 ملايين و114 ألف و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و2 مليون و977 ألف و947 رأسا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، حتى 19 ديسمبر الجاري.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكان قد أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه ضمن خطة مديريات الطب البيطري وتنفيذاً لدورها المهم في خدمة وحماية المواطنين، قام جهاز التفتيش بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين وتم ضبط 410 كيلوجرامات هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي محملة بتروسيكل بناحية بولاق الدكرور، و402 كيلو مقطعات دواجن ولحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لدى مطعم بناحية الدقي، و37 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لدى محل جزارة بناحية بولاق الدكرور.