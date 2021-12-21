المتهمون بالتعدي على شخصين في مقهى بالسلام: «كان بيكلم بنت بألفاظ خارجة»

اعترف 3 أشخاص أمام جهات التحقيق بالسلام، اليوم الثلاثاء، بتعديهم على شخصين بأسلحة بيضاء بعد مشاجرة نشبت بينهم على إحدى المقاهى بمدينة السلام في محافظة القاهرة.

وقال المتهمون:" أحد المجنى عليهم كان يتحدث هاتفيا مع فتاة ويقول لها كلاما خارجا وعندما اعترضنا على الألفاظ الذي نسمعها منه طلبنا من صاحب المقهى إخراجه أو إيقافه عن التحدث بهذه الألفاظ، وعندما توجه له صاحب المقهى تشاجر معه وتوجه إلينا وقام بتكسير المشروبات التى أمامنا وقام بالتعدى علينا بالألفاظ السيئة ونشبت مشاجرة بيننا انتهت بإحداث لهم عدة إصابات .

وكانت النيابة قد قررت حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “أ .م"، “أ .ح”، “ر. م” قاموا بالتعدى على شخصين على أحد المقاهى، وأقروا بتعديهم على المجني عليهم بأسلحة بيضاء "مطواة" .

وكانت وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخصين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.