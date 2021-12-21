الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الليرة التركية ومباراة الزمالك.. الأكثر بحثا على «جوجل»

الليرة التركية
الليرة التركية

تصدر سعر الليرة التركية مقابل الدولار اهتمامات المصريين، اليوم الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاء «سعر الليرة التركية مقابل الدولار» في صدارة بحث جوجل، بينما حلت مباراة الزمالك القادمة ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء مسلسل بيمبو كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

أصبح تهاوي سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، حديث الساعة مع وصول العملة التركية لمستويات قياسية لم تصل لها من قبل، في وقت يعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع كبير في معدل التضخم.

وسجل سعر الليرة التركية تراجعًا جديدًا اليوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى 17.49 ليرة لكل دولار، فيما بلغ سعر الليرة مقابل الجنيه المصري نحو 89.9 قرشا، أي أن الجنيه يساوي حاليا 1.11 ليرة.

مباراة الزمالك القادمة

يلتقي فى تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وتُذاع عبر قناة On Time Sport HD بتعليق صوتي بلال علام، والزمالك يدخل المباراة فى المركز الثالث برصيد ثلاث عشرة نقطة، بينما المقاولون العرب فى المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط.

مسلسل بيمبو

شاركت الفنانة سينتيا خليفة ،متابعيها مجموعه صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت سينتيا خليفة في الصور من كواليس مسلسل بيمبو وهو ما أثار اعجاب متابعيها، و تشارك سينتيا خليفة  في مسلسل “بيمبو” وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها ، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

سعر الليرة التركية سعر الليرة التركية مقابل الدولار المؤشرات العالمية جوجل الدولار

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وائل لطفي

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