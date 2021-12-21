وجبة فاسدة تصيب أسرة بالتسمم فى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي، بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بنقل 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابون باشتباه تسمم غذائي.

ونقلت سيارة الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابون الثلاثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وهم: «محمد ع.س» 27 سنة، و«تقوى م.د» 27 سنة، و«مكة م.ع» 3 سنوات، يقيمون أمام مستشفى الكلى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأجريت لهم الإسعافات الأولية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم احتجازهم بالأقسام الداخلية بالمستشفى تحت الملاحظة لمتابعة حالاتهم.

وفى سياق آخر، أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بوحدتى نزلة حنا وابسوج بمركز الفشن وذلك بحضور الدكتور هانى عبد النبي مدير إدارة الفشن الصحية، و تم متابعة آلية التسجيل ومدى توافر الطعوم وتحقيق المستهدف من التطعيم بالنسبة للفرق الثابتة بالوحدات.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في بني سويف، سير العمل بالفرق المتحركة بمركزي ببا والفشن أثناء المرور على الأطفال من منزل لمنزل مؤكداً على تطعيم كافة الأطفال المستهدفين من الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات، والتأكيد على وضع العلامة الفسفورية للأطفال الذين تم تطعيمهم.

وقام وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف بالمرور على مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بوحدة نزلة حنا بمركز الفشن لمتابعة آلية التسجيل للجرعة الأولى والثانية والسماع لشكاوى للمواطنين والعمل على حلها.