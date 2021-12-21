«الكندوز» بـ145 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق ولدى الجزارين، حيث يتراوح سعر اللحم الكندوز بين ١٤٥-١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر كباب الحلة بين ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو فى حين يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥-١٧٠ جنيها للكيلو، كما تراوح سعر اللحم المفروم بين ١٣٠-١٦٠ جنيها.

وبلغ سعر الكبدة البلدي نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، والكلاوي والقلب بين ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو، والسجق البلدي بين ١٢٠-١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضأن بين ١٤٠-١٦٥ جنيها للكيلو، كما تراوح سعر الكبدة الضأن بين ١٤٠-١٧٠ جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر اللحم الجملى بين ١٠٠-١٢٠ جنيها للكيلو بينما تراوح سعر الاستيك والبفتيك بين ١٣٠-١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الموزة الكندوز بين ١٤٠-١٦٠ جنيها، في حين تراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو.

وكان قد أكد الدكتور مسعد قطب، رئيس الإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم توفير اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية عبر 30 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات 20% عن سعر السوق وبجودة عالية وتخضع لمراقبة والمواصفات القياسية من خلال معهد تكنولوجيا الأغذية ووزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وقال قطب في تصريحات لـ"الدستور"، إن المنافذ موزعة على منطقة الدقي ومركز البحوث الزراعية ومناطق عدة في الجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة خاصة مناطق المعادي والسلام و١٥ مايو جنوب وشمال سيناء والقليوبية والعديد من المحافظات لتوزيع منتجات المعاهد البحثية وتستهدف هذه المنافذ المواطنين من محدودي الدخل لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والسكر والزيت والعسل والخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن أسعار كيلو عسل النحل يتراوح سعره بين 25 جنيها إلى 150 جنيه حسب الجودة.